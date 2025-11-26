Mercato K Sport via l’allenatore Protti Maquiesse firma per il Trodica

Cambio alla guida tecnica del K Sport, volti nuovi a Trodica e alla Vigor Montecosaro. È un inizio di settimana scoppiettante nel calcio regionale. Si dividono le strade tra il K Sport e l’allenatore Stefano Protti. La squadra pesarese dopo 12 giornate è a 3 punti dalla capolista Fermana. In estate la dirigenza aveva affidato la panchina a Protti che aveva allenato la Sammaurese (serie D, girone D) e in precedenza anche la Fermana. Adesso si pone il problema di chi prenderà il suo posto, la voce più accreditata è quella del ritorno di Beppe Magi che nella passata stagione ha portato la squadra a un passo dalla promozione in serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

