Mercato Juventus, quell’attaccante è in uscita dal suo club già a gennaio: Roma pronta all’offerta, i bianconeri si defilano per l’abbondanza davanti. Il calciomercato di gennaio si avvicina e dall’ Inghilterra arriva un’occasione che potrebbe scuotere gli equilibri della Serie A. La notizia, rimbalzata con forza nelle ultime ore, riguarda il futuro di Joshua Zirkzee. L’avventura dell’attaccante olandese con la maglia del Manchester United sembra essere arrivata prematuramente ai titoli di coda. I Red Devils, delusi dal rendimento dell’ex Bologna, hanno deciso di cambiare strategia e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a gennaio ascolteranno le offerte per il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, occasione ghiottissima dalla Premier League: l’attaccante può partire a prezzo di saldo a gennaio! Tutti i dettagli

