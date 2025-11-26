Mercato Juventus occasione ghiottissima dalla Premier League | l’attaccante può partire a prezzo di saldo a gennaio! Tutti i dettagli

Juventusnews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juventus, quell’attaccante è in uscita dal suo club già a gennaio: Roma pronta all’offerta, i bianconeri si defilano per l’abbondanza davanti. Il  calciomercato  di  gennaio  si avvicina e dall’ Inghilterra  arriva un’occasione che potrebbe scuotere gli equilibri della  Serie A. La notizia, rimbalzata con forza nelle ultime ore, riguarda il futuro di  Joshua Zirkzee. L’avventura dell’attaccante olandese con la maglia del  Manchester United  sembra essere arrivata prematuramente ai titoli di coda. I  Red Devils, delusi dal rendimento dell’ex  Bologna, hanno deciso di cambiare strategia e, secondo quanto riportato da  La Gazzetta dello Sport, a gennaio ascolteranno le offerte per il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, occasione ghiottissima dalla Premier League: l’attaccante può partire a prezzo di saldo a gennaio! Tutti i dettagli

