Mercato di Natale davanti al Circo Massimo

Ficus al Massimo Xmas Edition porta il Natale davanti al Circo Massimo. Il mercatino, ad ingresso gratuito, si svolgerà il 6,7 e 8 dicembre al Garum Museo della Cucina in via dei Cerchi, 87. Tra le meraviglie archeologiche del Palatino e l’affaccio unico sul Circo Massimo, si potrà fare shopping. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altre letture consigliate

? Tornano i Mercatini di Natale ? A Concesio, torna la magia del Natale con i suoi mercatini sempre più belli! ? Domenica 7 e lunedi 8 dicembre ? dalle ore 10 alle ore 18 Siete tutti invitati nel piazzale del mercato acca - facebook.com Vai su Facebook

Roma, il mercato contadino del Circo Massimo si trasforma e si allarga: ecco la cittadella del food - È già un punto di riferimento dei romani per i loro weekend all'insegna del buon cibo e della spesa a chilometro zero. Riporta ilmessaggero.it

Nando Orfei: la magia del circo, a Natale - E la tradizione si rinnova nello spettacolo di Nando Orfei, a Milano fino al 13 ... Lo riporta panorama.it