Mercato dei serramenti in Italia | i dati ufficiali di UNICMI

Quello dei serramenti è sempre stato un mercato piuttosto rilevante per l'economia italiana, e per approfondire il quadro del medesimo si può far riferimento ad una fonte di assoluta autorevolezza quale la più recente edizione del Rapporto sul mercato dell'involucro edilizio a cura di UNICMI, Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche, dell'Involucro e dei serramenti. Non esitiamo, dunque, e scopriamo cosa è emerso. Le cifre del settore e le differenze tra mercato residenziale e non residenziale. Anzitutto, si può senz'altro affermare che questo comparto ha confermato la propria importanza: nel 2024, infatti, il mercato dei serramenti e delle facciate continue ha registrato un valore complessivo su scala nazionale pari a 9 miliardi di euro, cifra corrispondente al -1,9% rispetto all'anno precedente.