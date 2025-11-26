Mercatino solidale Helpcode 2025
Helpcode, organizzazione non governativa di Genova, ti aspetta per il consueto Mercatino di Natale che sarà allestito dall’1 al 24 dicembre, nella sede di via XXV Aprile 12b. Qui puoi trovare tessuti e prodotti di artigianato realizzati dalle comunità sostenute dall’Associazione in Mozambico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altre letture consigliate
Leggi l'articolo - Luce di Natale, ecco il mercatino solidale della Fondazione Clelio Angelino FOTO - facebook.com Vai su Facebook
Mercatino solidale Helpcode 2025 - Helpcode, organizzazione non governativa di Genova, ti aspetta per il consueto Mercatino di Natale che sarà allestito dall’1 al 24 dicembre, nella sede di via XXV Aprile 12/b. Come scrive genovatoday.it
Pesa la mancanza di una sede fissa. Mercatino solidale, bilancio grigio - Si è rinnovata e consolidata anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, la tradizione del mercatino solidale, giunta al traguardo dei 20 anni. Scrive ilgiorno.it