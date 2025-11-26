Mercatino di Natale di piazza Matteotti | tornano le casette in legno con tante idee regalo

Genovatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna, come ogni anno, il Mercatino di Natale di piazza Matteotti organizzato da Terliguria Confesercenti: appuntamento da sabato 29 novembre a mercoledì 24 dicembre con le caratteristiche casette in legno in cui trovare tante idee regalo, dall’abbigliamento alla pelletteria, dall’artigianato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

