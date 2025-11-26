Mercatino di Natale a Campetto e Soziglia | storico appuntamento natalizio per gli amanti dell' handmade

Anche quest'anno il centro storico genovese ospita il tradizionale Mercatino di Natale a Campetto e Soziglia. Sarà aperto tutti i giorni da sabato 6 a mercoledì 24 dicembre con più di 20 artigiani e tantissime creazioni artigianali che possono rivelarsi ottime soluzioni per originali regali. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

MERCATINO DI NATALE 2025 #adv ¦ Qui trovi tutto, i miei libri e le cose che uso nei video, le magliette. https://linktr.ee/rapanello OPPURE VISITA IL MIO PROFILO ¦ Ecco il sito internet ufficiale gratuito https://www.ziorapa.it/ Vuoi offrirmi un caffè? Sostien - facebook.com Vai su Facebook

Mercatino di Natale a Campetto e Soziglia: storico appuntamento natalizio per gli amanti dell'handmade - Anche quest'anno il centro storico genovese ospita il tradizionale Mercatino di Natale a Campetto e Soziglia. Segnala genovatoday.it

Mercatino di Natale a Campetto 2025 tra artigianato e idee regalo - Dal 6 al 24 dicembre 2025, via di Soziglia e piazza Campetto tornano ad accendersi con lo storico mercatino di Natale, uno degli appuntamenti più amati del centro storico genovese. Come scrive mentelocale.it

Mercatini di Natale, tradizione dal fascino intramontabile - I mercatini di Natale, con le loro luci soffuse, le baite in legno e il profumo di vin brulè, sono tra gli appuntamenti più attesi delle Feste, un momento di socialità e l'occasione di immergersi nell ... Secondo ansa.it