Mercatino di Natale a Calci

Arriva alla sua edizione numero 10 il caratteristico Mercatino di Natale che animerà il centro storico di Calci nel fine settimana di Sabato 29 e Domenica 30 Novembre. Un appuntamento organizzato da Associazione Artigianato Mestierando, Centro Commerciale Naturale di Calci, Confcommercio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

