Mercatino delle Streghe alla Città dell’Altra Economia
Nuovo appuntamento con il Mercatino delle Streghe, Sabato 29 e Domenica 30 Novembre, alla Città dell'Altra Economia, Ex-Mattatoio, Largo Dino Frisullo, per un doppio appuntamento ricco di magia e misteri, per grandi e per bambini!Sabato dalle 11:00 alle 19:30Domenica dalle 10:00 alle 19:00Questo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Un romantico mercatino allestito nelle vecchie cantine del paese avvolte dal profumo delle feste e delle cose buone... non solo: qui potrete partecipare a laboratori e visite guidate e persino assistere al ballo delle Streghe! Eh già perché qui le streghe... sono di - facebook.com Vai su Facebook
Mercatino delle Streghe all'Ex Mattatoio - Primo appuntamento con il Mercatino delle Streghe nel 2025, dalle 10:00 alle 19:00 presso la Città dell'Altra Economia, Ex- Da romatoday.it
Mercatino delle Streghe - Nuovo appuntamento con il Mercatino delle Streghe, sabato 24 e domenica 25 Maggio, alla Città dell'Altra Economia, Ex- Riporta romatoday.it