Mercatino dell' antiquariato Cose d' altri tempi

Se ami il vintage, il fascino degli oggetti d’epoca e cercare regali davvero speciali per Natale, domenica 30 novembre non puoi mancare al Mercatino dell’antiquariato “Cose d’altri Tempi” a Piazzola sul Brenta. Dalle 8 in poi il centro storico e gli spazi intorno a Villa Contarini e alla Sala. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Mercatino dell'antiquariato "Cose d'altri tempi"

MERCATINO Prossimo appuntamento 30 novembre 2025 • Mercatino dell’Antiquariato, Modernariato, Collezionismo e Vintage” a cura di Arca Antica e Arca Promoter, in via San Rocco, piazza Sant’Antonio e corso Garibaldi. • Mercatino dell’Artigianat - facebook.com Vai su Facebook

