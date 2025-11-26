Mercatini di Natale a Isoverde con artigianato gastronomia e animazione per i più piccoli
Sabato 29 novembre arrivano i Mercatini di Natale al Parco Giochi di Isoverde: 60 bancarelle a partire dalle ore 10 con artigianato locale, giochi, divertimenti, gastronomia, musica e spettacoli. Per i più piccoli animazione, truccabimbi e incontro con Babbo Natale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
