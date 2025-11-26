Mercatini di Natale 2025 a Genova e provincia | dove e quando

Nei quartieri della città e nei comuni della provincia sta per arrivare la magia del Natale, con mercatini e fiere per lo shopping natalizio.Non mancheranno nemmeno quest'anno artigianato, gastronomia ma neppure libri e cultura. Andiamo a vedere alcuni dei principali appuntamenti dell'inverno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it