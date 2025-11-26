Due giorni fa c’è stato un battibecco in diretta tra Giuseppe Conte ed Enrico Mentana su La7, nato da un confronto sulla guerra in Ucraina e sulla “narrazione” dei media e dei governi occidentali. Il tono è diventato polemico quando Conte ha accusato stampa e politica di aver venduto come credibile la vittoria militare ucraina e perfino un imminente cambio di regime a Mosca, cosa che Mentana ha contestato con decisione.? Conte era in collegamento da Napoli durante uno speciale La7 sulle elezioni regionali e, rispondendo su Ucraina, ha ribadito che la guerra andava “congelata” già nel marzo 2022 con un negoziato, perché oggi ogni trattativa parte dallo “stato di fatto” sul campo, a suo dire più sfavorevole per Kiev. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mentana reagisce a una “bufala” grillina, figuraccia in diretta di Conte: “Nessuno ha mai detto che Putin sta crollando!”