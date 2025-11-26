Meloni accelera sulla legge elettorale Fornaro | Hanno paura di perdere il Rosatellum ha garantito stabilità

Today.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le vittorie del "campo largo" in Campania e Puglia il centrodestra torna a parlare di legge elettorale. In particolare è Fratelli d'Italia a riaprire il cantiere delle riforme, da mesi in stand-by e adesso nuovamente "in funzione". Il partito di Giorgia Meloni vuole modificare il sistema di. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

meloni accelera legge elettoraleLegge elettorale, si accelera: il centrodestra al lavoro subito dopo la manovra. Obiettivo via libera entro marzo - Scavallate le regionali d’autunno, la legge elettorale torna prepotentemente in scena, protagonista nei conciliabili tra Camera ... ilmessaggero.it scrive

meloni accelera legge elettoraleMeloni valuta lo sprint sulla legge elettorale, muro delle opposizioni - Sono le due opzioni sul tavolo di Giorgia Meloni, fermo restando che la questione legge elettorale è sul tavolo e la maggioranza ha tutta l'intenzione di affrontarla. Come scrive ansa.it

meloni accelera legge elettoraleA che serve cambiare ora la legge elettorale? Meloni e i suoi all’assalto di Costituzione e Mattarella - Se la destra ha vinto le Regionali, come dicono loro, perché mai la presidente Meloni vuole cambiare subito la legge elettorale? Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Accelera Legge Elettorale