Meghan Markle e il mistero presto risolto dell' abito rubato

Il ritorno sugli schermi della duchessa di Sussex è segnato, ancora una volta, dalle reazioni degli haters. Questa volta però alle critiche si aggiunge un'accusa diffamante, quella del furto di un abito da 1.500 euro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Meghan Markle e il mistero (presto risolto) dell'abito «rubato»

