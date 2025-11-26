Meghan Markle e il mistero presto risolto dell' abito rubato

26 nov 2025

Il ritorno sugli schermi della duchessa di Sussex è segnato, ancora una volta, dalle reazioni degli haters. Questa volta però alle critiche si aggiunge un'accusa diffamante, quella del furto di un abito da 1.500 euro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

meghan markle e il mistero presto risolto dell abito rubato

© Vanityfair.it - Meghan Markle e il mistero (presto risolto) dell'abito «rubato»

