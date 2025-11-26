L’abito verde monospalla indossato da Meghan Markle nel teaser di With Love, Meghan: Holiday Celebration – speciale episodio natalizio della sua serie Netflix With Love, Meghan – è al centro di pesanti insinuazioni su un presunto furto. A breve infatti andrà in onda With Love, Meghan Holiday Celebration, lo speciale di Netflix dedicato alle festività natalizie. E in uno dei trailer rilasciati, Meghan indossa un raffinato abito monospalla color smeraldo, mentre decora una tavola decorata con ghirlande, sfere di vetro e candele accese. Si tratterebbe proprio di quel vestito, quello sottratto durante il servizio fotografico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Meghan Markle accusata di aver rubato un vestito da 1700 dollari