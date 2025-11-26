Megabox esordio amaro in Europa Contro l’Aek Atene è pianto greco
AEK 3 MEGABOX VALLEFOGLIA 1 (25-15, 25-17, 16-25, 25-22) AEK: Yüzgenç 19, Burtea 14, Kyparissi 12, Kavvadia 12, Savage 10, Valoka 3; Xintara (L), Klepkou. N.e. Polyponoulou, Staikou, Voulgaraki (L), Diouf, Kokoti. All. Tampouratzis. MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 12, Butigan 7, Ungureanu 7, Giovannini 6, Carletti 5, Omoruyi 4, Lázaro 2, Candi 2, Thokbuom 2, Bartolucci 3, Stoyanova 1; De Bortoli (L). N.e. Fedudzi, Mitkova. All. Pistola. Arbitri: Lachmann (Ger), Zenullari (Alb). Note: Spettatori 130. Durata set: 22’, 27’, 22’, 27’. Tot. 98’. Amaro esordio europeo la Megabox. Che cade ad Atene nel debutto continentale e vede complicarsi la strada verso gli ottavi di Challenge Cup. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
