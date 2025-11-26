Bilancio positivo per il Circolo Tennis Appennino. In un momento favorevole come non mai a livello nazionale, visti i successi di Sinner e in Davis, anche all’ombra della Pietra si raccolgono i primi frutti. Il maestro Renato Medioli ha da poco festeggiato il primo anno a Castelnovo Monti, dopo un indimenticabile quarto di secolo a Canali: "Dopo 26 anni indimenticabili passati al CT Reggio confesso di avere avuto qualche momento di smarrimento. Nuove persone con cui confrontarmi, nuova organizzazione di vita, nuove strutture. Non è stato facile, ma grazie alla grande disponibilità che mi è stata data da parte di tutti e all’essermi buttato a capofitto nella nuova realtà ha fatto sì che poche settimane di lavoro sono state sufficienti per sentirmi coinvolto al 100% nel nuovo progetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Medioli esalta l’Appennino: "C’è grande entusiasmo"