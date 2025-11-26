Mediobanca in stallo le trattative sulla buonuscita del dg Vinci sul tavolo 24 mensilità e un tetto massimo di € 5 mln; Nessun accordo anche per l' ex CEO Nagel

CdA di Mediobanca, concluso l’assessment sui nuovi consiglieri eletti il 28 ottobre e verificati i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, potrebbe ora affidare ad interim il ruolo di direttore generale a Melzi d’Eril Sfumate le trattative economiche tra Mediobanca, Alberto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mediobanca, in stallo le trattative sulla buonuscita del dg Vinci, sul tavolo 24 mensilità e un tetto massimo di € 5 mln; Nessun accordo anche per l'ex CEO Nagel

Scopri altri approfondimenti

Mediobanca, fumata nera sulla buonuscita di Nagel - Il cda di Piazzetta Cuccia non ha ancora trovato l’accordo con l’ex ad e con il dg Vinci. Lo riporta repubblica.it

Mediobanca, niente accordo sui soldi all’ex ceo Alberto Nagel e al dg Francesco Vinci - Fumata nera nelle trattative economiche fra Mediobanca e gli ex vertici Alberto Nagel e Francesco Saverio Vinci. Segnala milanofinanza.it

Mediobanca, l’uscita di Nagel resta un rebus. Si tratta sul patto di non-concorrenza, mentre l'ex Ceo guarda già a Londra - Il primo dicembre l'assemblea modificherà lo statuto, ma il vero punto caldo al momento resta un altro: il complic ... Scrive affaritaliani.it