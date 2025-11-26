Medio Oriente Israele restituisce corpi palestinesi Gaza nel fango
In Medio Oriente, regge la tregua anche se continuano le violazioni del cessate il fuoco. Sempre più drammatica la situazione umanitaria a Gaza. Il servizio di Massimiliano cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
L’associazione, che opera da più di 170 anni, ha dato sostegno ai cristiani d’Oriente in 23 Paesi del Medio Oriente. Un rapporto sul suo lavoro è segno di speranza. Ma anche un grido di aiuto - facebook.com Vai su Facebook
#PapaLeoneXIV #LeoneXIV Voce di pace e di speranza in Medio Oriente Presentato il viaggio apostolico internazionale di Leone XIV in Türkiye e Libano Vai su X
Israele, identificato il corpo restituito ieri da Hamas - Lo riferisco l’ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, al termine del processo di identificazione. Secondo ilsole24ore.com
Guerra Gaza, identificato l'ostaggio restituito da Hamas: è Meny Godard - Coloni israeliani hanno incendiato una moschea nel villaggio palestinese di Kifl Hares, vicino ad Ariel in Cisgiordania, lasciando scritte sui muri con minacce al capo del Comando centrale dell'Idf Av ... Come scrive tg24.sky.it
Israele restituisce i corpi di 15 palestinesi - Israele ha restituito i resti di 15 palestinesi, il giorno dopo che Hamas ha restituito il corpo di un soldato israeliano- Secondo ansa.it