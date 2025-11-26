Medico stimato e uomo sempre vicino ai più fragili | dedicata una via a Carlo Pontorieri
Si è svolta ieri, presso una traversa del lungomare di Gallico, la cerimonia di intitolazione di una via a Carlo Pontorieri, giovane medico scomparso prematuramente.L’iniziativa, promossa dalla Commissione toponomastica del Comune di Reggio Calabria, ha visto la partecipazione dei familiari, del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
