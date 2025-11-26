Tempo di lettura: 2 minuti Il ministero dell’Università e della Ricerca, in base a quanto si apprende, ha avviato nei giorni scorsi una ricognizione del materiale pubblicato sul web per verificare l’eventuale presenza online di immagini relative ai compiti d’esame validi per l’accesso a medicina, odontoiatria e veterinaria che si sono svolti il 20 novembre. A quanto risulta, nessun compito è stato pubblicato durante le prove e le fotografie diffuse sono riconducibili, al momento, a due moduli domande, entrambi pubblicati al termine della sessione. Inoltre, nelle immagini acquisite non risultano presenti i fogli risposta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Medicina, online 2 brutte copie su 160mila compiti