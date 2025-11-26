Medicina la ricognizione del ministero | online solo due brutte copie su 160mila compiti
L'indagine è stata resa necessaria per verificare l'eventuale presenza di immagini relative ai compiti d'esame validi per l'accesso.
Medicina, la ricognizione del ministero: online solo due brutte copie su 160mila compiti - Il ministero dell'Università e della Ricerca ha avviato nei giorni scorsi una ricognizione del materiale pubblicato sul web per verificare l'eventuale presenza online di immagini relative ai compiti d ... Da msn.com