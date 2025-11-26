MediaWorld spinge forte sui marchi proprietari | massimo rapporto qualità-prezzo e 3 anni di garanzia Effetto JDcom?
MediaWorld si focalizza sui marchi propri per tutto quello che riguarda le fasce ad alta convenienza: "Siamo così certi della qualità che offriamo che estendiamo la garanzia di un anno oltre gli obblighi di legge".. 🔗 Leggi su Dday.it
MediaWorld spinge sulle private label con investimenti triplicati e mirati su partnership, attivazioni ed engagement. Nel 2026 budget adv in linea con il 2025 (60 mln di euro) e Retail Media sempre più sofisticato. Il Marketing Director di MediaWorld, Francesco - facebook.com Vai su Facebook
MediaWorld spinge le private label con investimenti pubblicitari in forte crescita. Jurgen Klopp nello spot per Natale - Tra le attività in piano per i marchi proprietari, il lancio di una campagna tv con Robbie Williams in occasione di Sanremo. Si legge su engage.it
MediaWorld spinge sui propri brand: in arrivo nuovi prodotti (e più garanzie) - MediaWorld rafforza i suoi marchi privati: garanzia 3 anni, nuovi prodotti e strategie di comunicazione per il 2026. Come scrive techprincess.it
MediaWorld punta sui marchi privati Peaq, Koenic, Isy e Ok - MediaWorld, la piattaforma omnicanale leader in Italia per l’elettronica di consumo, ha annunciato di puntare sullo sviluppo dei propri Marchi Privati come una delle direttrici strategiche per la cres ... Segnala vgmag.it