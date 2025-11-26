MediaWorld spinge forte sui marchi proprietari | massimo rapporto qualità-prezzo e 3 anni di garanzia Effetto JDcom?

Dday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MediaWorld si focalizza sui marchi propri per tutto quello che riguarda le fasce ad alta convenienza: "Siamo così certi della qualità che offriamo che estendiamo la garanzia di un anno oltre gli obblighi di legge".. 🔗 Leggi su Dday.it

mediaworld spinge forte sui marchi proprietari massimo rapporto qualit224 prezzo e 3 anni di garanzia effetto jdcom

© Dday.it - MediaWorld spinge forte sui marchi proprietari: massimo rapporto qualità-prezzo e 3 anni di garanzia. Effetto JD.com?

Altre letture consigliate

mediaworld spinge forte marchiMediaWorld spinge le private label con investimenti pubblicitari in forte crescita. Jurgen Klopp nello spot per Natale - Tra le attività in piano per i marchi proprietari, il lancio di una campagna tv con Robbie Williams in occasione di Sanremo. Si legge su engage.it

mediaworld spinge forte marchiMediaWorld spinge sui propri brand: in arrivo nuovi prodotti (e più garanzie) - MediaWorld rafforza i suoi marchi privati: garanzia 3 anni, nuovi prodotti e strategie di comunicazione per il 2026. Come scrive techprincess.it

MediaWorld punta sui marchi privati Peaq, Koenic, Isy e Ok - MediaWorld, la piattaforma omnicanale leader in Italia per l’elettronica di consumo, ha annunciato di puntare sullo sviluppo dei propri Marchi Privati come una delle direttrici strategiche per la cres ... Segnala vgmag.it

Cerca Video su questo argomento: Mediaworld Spinge Forte Marchi