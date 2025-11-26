Mdma ketamina e coltello | 25enne in manette per spaccio

Merce, lama e soldi. I carabinieri di Foligno hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne, italiano, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato intercettato dai militari nel parcheggio vicino a un locale della città e controllato. Con sé aveva. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

