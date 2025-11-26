McTominay trascina il Napoli alla vittoria sconfitto il Qarabag per 2-0
Il Napoli ritrova il successo in Champions League con un secondo tempo feroce. Protagonista McTominay, che sblocca il match di testa al 65? e al 72? propizia l’autorete di Jankovic. Partita a lungo stregata, con il portiere Kochalski scatenato: nel primo tempo si oppone a una rovesciata di Neres, nella ripresa sullo 0-0 para un rigore a Hojlund e poi si esalta in una doppia occasione su Lang e sullo stesso McTominay. Gli azzurri colpiscono anche una traversa con Neres e salgono a 7 punti in classifica Napoli-Qarabag 2-0: il tabellino. Marcatori: 65? McTominay, 72? aut. Jankovic Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema (64? Politano), Rrahmani, Buongiorno (90? Juan Jesus); Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Lang (75? Elmas), Neres (90? Vergara; Hojlund (75? Lucca) Qarabag(4-2-3-1): Kochalski; Silva (75? Bolt), Mustafazade, Medina (60? Mmaee), Jafarguliyev (75? Bayramov); Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade (60? Kashchuk), Zoubir, Addai; Duran (75? Akhundzade) Ammoniti: Medina (Q), Lang (N) Arbitro: Marciniak; assistenti: Listkiewicz e Kupsik; IV: Myc; VAR: van Boekel e Bebek Note: nessun minuto di recupero nel primo tempo; 6? di recupero nel secondo tempo L'articolo proviene da Parlami. 🔗 Leggi su Parlami.eu
