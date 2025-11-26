Al Maradona, McTominay la sblocca di testa dopo il rigore sbagliato da Hojlund e poi provoca l’autorete di Jankovic. Grande prova di Neres. Napoli a quota 7. In ricordo di Diego. Cinque anni fa ci lasciava Diego Armando Maradona e tutta Napoli, oltre al mondo del calcio, piangeva per la morte del leggendario Pibe de Oro, eroe del primo Scudetto azzurro del 1987 e non solo. Sono passati gli anni ma rimane intatto e indelebile l’amore per i napoletani verso Maradona. E proprio oggi la squadra di Antonio Conte è riuscita a rendergli omaggio nel migliore dei modi: vincendo in campo nello stadio a lui intitolato. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - McTominay trascina il Napoli alla vittoria, sconfitto il Qarabag per 2-0