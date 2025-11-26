McTominay | Dobbiamo ancora migliorare e fare più gol

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, autore di una doppietta contro il Qarabag, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Le parole di McTominay. Complimenti è stata una grande vittoria e un segno di continuità «Sì, i primi minuti difficili con troppi errori. Nel secondo tempo siamo riusciti a uscire, però dobbiamo cercare di migliorare anche in queste situazioni e fare più gol» Continui a segnare anche se cambi posizione «Io voglio aiutare la squadra, l’allenatore mi chiede standard alti che segni o meno. Complimenti alla squadra» Sei qui da un anno e ora sai cosa significa Maradona per il Napoli «Il pubblico è qualcosa di eccezionale e penso a questi tifosi che hanno dato tanto alla mia vita» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - McTominay: «Dobbiamo ancora migliorare e fare più gol»

