McTominay da urlo | nessuno come lui il dato è impressionante
Si è preso la scena nella serata di ieri contro il Qarabag, trascinando i suoi compagni verso la seconda vittoria stagionale in Champions. Una rete e mezza a conferma di un vizio del gol mai sparito del tutto, che colloca – nuovamente – Scott McTominay come leader indiscusso del centrocampo, e non solo in casa Napoli. McTominay davanti a tutti: lo scozzese è letale sotto porta. E non si prende la scena solo per essere il miglior centrocampista della Serie A, come confermato dal quel premio MVP vinto pochi mesi fa al termine di una stagione trionfale. Infatti, come riportato da Opta, da quando lo scozzese è atterrato in Serie A nessuno è riuscito a tenere il suo passo, con 18 reti e 6 assist che lo piazzano in cima a questa speciale classifica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Contenuti che potrebbero interessarti
SUPER McTominay, pagelle da URLO su tutti i quotidiani! ? I VOTI: https://tinyurl.com/ysut33aw - facebook.com Vai su Facebook
McTominay da urlo in Scozia-Danimarca: il suo goal in rovesciata è da cineteca Vai su X
Il sogno di McTominay - Scott non sapeva, salendo sull'aereo direzione azzurro Napoli, che andava a inserirsi nel più grande teatro al mondo a cielo aperto. Scrive corrieredellosport.it
Calciomercato: è fatta per il nuovo McTominay, segnerà tanto - Spunta l’occasione da urlo in vista del futuro: ecco lo scozzese in Serie A Saranno ore calde nel campionato italiano con ... Da calciomercato.it
McTominay diventa McFratm, il fratello biondo che fa sognare Napoli - La nuova bandiera di Napoli parla scozzese, e da un po' si vedono turisti in kilt con la 8 azzurra sulle spalle e il nome di Scott McTominay, per tutti ormai McFratm. Segnala corrieredellosport.it