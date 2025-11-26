Si è preso la scena nella serata di ieri contro il Qarabag, trascinando i suoi compagni verso la seconda vittoria stagionale in Champions. Una rete e mezza a conferma di un vizio del gol mai sparito del tutto, che colloca – nuovamente – Scott McTominay come leader indiscusso del centrocampo, e non solo in casa Napoli. McTominay davanti a tutti: lo scozzese è letale sotto porta. E non si prende la scena solo per essere il miglior centrocampista della Serie A, come confermato dal quel premio MVP vinto pochi mesi fa al termine di una stagione trionfale. Infatti, come riportato da Opta, da quando lo scozzese è atterrato in Serie A nessuno è riuscito a tenere il suo passo, con 18 reti e 6 assist che lo piazzano in cima a questa speciale classifica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - McTominay da urlo: nessuno come lui, il dato è impressionante