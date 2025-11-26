McKennie si prende la scena nella ripresa: voto 7 per la Gazzetta dello Sport, il gol e la pericolosità salvano una serata iniziata in ombra. La notte artica di Bodo ha consegnato alla Juventus tre punti d’oro e la certezza di avere un jolly instancabile capace di determinare le partite anche quando la serata sembra complicata. Weston McKennie è stato uno dei grandi protagonisti della rimonta bianconera in Champions League, mettendo la sua firma sul tabellino dei marcatori nel rocambolesco 3-2 finale. Schierato da Luciano Spalletti in una posizione avanzata, come trequartista “di sinistra” alle spalle di Loïs Openda, l’americano ha faticato nel primo tempo per poi esplodere nella ripresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie promosso a pieni voti dopo Bodo Glimt Juve, i giornali: «Ecco il vero Weston, e non solo per la rete preziosa». La pagella