McKennie Juventus Spalletti può sorridere | non accadeva dal 2022

McKennie Juventus, grazie al gol contro il Bodo Glimt il centrocampista americano ha interrotto un digiuno in Champions League. Di cosa si tratta. La folle notte di Bodø non ha restituito alla Juventus solo tre punti vitali per la classifica in Champions, ma ha anche riconsegnato alla causa bianconera uno dei suoi incursori più letali. Tra i protagonisti del 3-2 rifilato ai norvegesi c’è la firma indelebile di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense, autore della rete del momentaneo 2-1 con un imperioso stacco di testa, ha interrotto un digiuno in campo internazionale che iniziava a farsi sentire, rispolverando il suo vizio di essere decisivo nelle notti che contano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie Juventus, Spalletti può sorridere: non accadeva dal 2022. Questo fattore è fondamentale dopo il 3-2 al Bodo

