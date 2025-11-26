Tempo di lettura: 2 minuti Una panchina rossa è stata inaugurata a Caserta all’esterno del Rettorato dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. Alla presenza del rettore Gianfranco Nicoletti, della prefetta di Caserta Lucia Volpe, del questore Andrea Grassi, è intervenuto su invito dell’Ateneo il giocatore del Napoli Pasquale Mazzocchi, che ha donato la maglia ufficiale del club con lo slogan stop alla violenza contro le donne. L’inaugurazione della panchina è stato il momento clou di una serie di iniziative promosse dall’Ateneo in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ha visto la creazione anche dell’hashtag #AmaConLAnima. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mazzocchi inaugura la panchina rossa all’Ateneo di Caserta