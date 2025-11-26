Maxi truffa sui bonus edilizi | 14 misure cautelari tra Avellino e Napoli

Smantellata un’organizzazione specializzata nella creazione di falsi crediti fiscali per oltre 1,6 miliardi di euro. Avellino. Si è conclusa oggi una vasta operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, che ha portato all’esecuzione di 14 misure cautelari personali a carico di soggetti ritenuti coinvolti in un imponente meccanismo di frode fiscale legato ai bonus edilizi, in particolare all’ecobonus. L’intervento, condotto dai militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e del Gruppo di Avellino, è stato disposto da un provvedimento del G. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

