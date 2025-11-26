Maxi-sequestro di profumi falsi pronti per le vendite natalizie

Ilnotiziario.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato 6.975 profumi contraffatti, imitazioni di marchi italiani e internazionali di alta profumeria. L’operazione rientra nel rafforzamento delle attività di contrasto ai traffici illeciti e di controllo economico del territorio. Profumi falsi, controllo a Cornaredo: fermato un autoarticolato dall’Est Europa I Finanzieri della Compagnia di Rho hanno fermato, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

maxi sequestro di profumi falsi pronti per le vendite natalizie

© Ilnotiziario.net - Maxi-sequestro di profumi falsi pronti per le vendite natalizie

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

maxi sequestro profumi falsiMaxi-sequestro di profumi falsi pronti per le vendite natalizie - 975 profumi contraffatti, imitazioni di marchi italiani e internazionali di alta profumeria. Come scrive ilnotiziario.net

Maxi sequestro di profumi contraffatti a Cornaredo: oltre 6.900 articoli bloccati dalla Guardia di Finanza - Dai controlli effettuati sui colli trasportati è emerso che i profumi erano copie di noti marchi italiani e internazionali ... Riporta legnanonews.com

maxi sequestro profumi falsiSequestrati 7mila profumi falsi - 985 profumi contraffatti, scoperti durante un controllo economico del territorio a Cornaredo. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Maxi Sequestro Profumi Falsi