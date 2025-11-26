Maxi-sequestro di profumi falsi pronti per le vendite natalizie

La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato 6.975 profumi contraffatti, imitazioni di marchi italiani e internazionali di alta profumeria. L’operazione rientra nel rafforzamento delle attività di contrasto ai traffici illeciti e di controllo economico del territorio. Profumi falsi, controllo a Cornaredo: fermato un autoarticolato dall’Est Europa I Finanzieri della Compagnia di Rho hanno fermato, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Maxi-sequestro di profumi falsi pronti per le vendite natalizie

