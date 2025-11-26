Maxi incendio in un complesso residenziale di circa 2000 appartamenti | diversi morti e feriti

Today.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno quattro persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni critiche, in un vasto incendio che ha devastato alcuni palazzi residenziali di Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po, a nord di Hong Kong. Tra le vittime figura anche un vigile del fuoco. "Quattro. 🔗 Leggi su Today.it

maxi incendio in un complesso residenziale di circa 2000 appartamenti diversi morti e feriti

© Today.it - Maxi incendio in un complesso residenziale di circa 2000 appartamenti: diversi morti e feriti

Scopri altri approfondimenti

maxi incendio complesso residenzialeHong Kong, maxi incendio in un complesso residenziale: almeno 4 morti - Almeno quattro persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni critiche, in un vasto incendio che ha devastato alcuni palazzi residenziali di Wang Fuk Court, nel dist ... msn.com scrive

maxi incendio complesso residenzialeMaxi incendio ad Hong Kong, grattacieli in fiamme, quattro morti - Un incendio è scoppiato in alcuni grattacieli di un complesso residenziale nel distretto settentrionale di Tai Po a Hong Kong, con colonne di denso fumo grigio che si alzavano mentre i servizi di emer ... Come scrive ansa.it

maxi incendio complesso residenzialeHong Kong, vasto incendio in un complesso residenziale: 4 morti - Almeno quattro persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni critiche, in un vasto incendio che ha devastato alcuni palazzi residenziali di Wang Fuk Court, nel dist ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Maxi Incendio Complesso Residenziale