Maxi incendio in un complesso residenziale di circa 2000 appartamenti | diversi morti e feriti

Almeno quattro persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni critiche, in un vasto incendio che ha devastato alcuni palazzi residenziali di Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po, a nord di Hong Kong. Tra le vittime figura anche un vigile del fuoco. "Quattro. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Maxi incendio in un complesso residenziale di circa 2000 appartamenti: diversi morti e feriti

