Maxi incendio in un complesso residenziale a Hong Kong | almeno 12 morti

Metropolitanmagazine.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbe salito a  12 il numero di persone morte  nell’incendio che ha colpito diversi edifici di un complesso residenziale a Hong Kong, nel quartiere di Tai Po. Lo riporta il South China Morning Post citando una propria fonte. Tra i morti ci sarebbero otto donne, tre uomini e un vigile del fuoco. Colonne di denso fumo grigio si alzavano mentre i servizi di emergenza cercavano di domare le fiamme. Almeno  13 persone sono ancora intrappolate,  tra cui otto anziani e 2 bambini. Lo riporta il South China Morning Post citando l’ex consigliere distrettuale Herman Yiu Kwan-ho La Wang Fuk Court è composta da otto palazzi con un totale di 1. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

