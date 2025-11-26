Maxi incendio in un complesso residenziale a Hong Kong | almeno 12 morti

Sarebbe salito a 12 il numero di persone morte nell’incendio che ha colpito diversi edifici di un complesso residenziale a Hong Kong, nel quartiere di Tai Po. Lo riporta il South China Morning Post citando una propria fonte. Tra i morti ci sarebbero otto donne, tre uomini e un vigile del fuoco. Colonne di denso fumo grigio si alzavano mentre i servizi di emergenza cercavano di domare le fiamme. Almeno 13 persone sono ancora intrappolate, tra cui otto anziani e 2 bambini. Lo riporta il South China Morning Post citando l’ex consigliere distrettuale Herman Yiu Kwan-ho La Wang Fuk Court è composta da otto palazzi con un totale di 1. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Maxi incendio in un complesso residenziale a Hong Kong: almeno 12 morti

