Il bilancio per ora è di 12 morti, ma si tratta di cifre da prendere con cautela. Un violento incendio ha colpito diversi edifici di un complesso residenziale a Hong Kong, nel quartiere di Tai Po. Lo riporta il South China Morning Post citando una propria fonte. Tra i morti ci sarebbero otto donne, tre uomini e un vigile del fuoco, come confermato dal direttore dei vigili del fuoco Andy Yeung. Un altro pompiere è in cura per ustioni. L'incendio violento si è velocemente propagato sulle impalcature di bambù e sulle reti da cantiere che erano state installate intorno all'esterno del complesso nei Nuovi Territori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maxi incendio a Hong Kong, oltre una decina di morti: cosa sta succedendo