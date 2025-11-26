Maxi incendio a Hong Kong oltre una decina di morti | cosa sta succedendo
Il bilancio per ora è di 12 morti, ma si tratta di cifre da prendere con cautela. Un violento incendio ha colpito diversi edifici di un complesso residenziale a Hong Kong, nel quartiere di Tai Po. Lo riporta il South China Morning Post citando una propria fonte. Tra i morti ci sarebbero otto donne, tre uomini e un vigile del fuoco, come confermato dal direttore dei vigili del fuoco Andy Yeung. Un altro pompiere è in cura per ustioni. L'incendio violento si è velocemente propagato sulle impalcature di bambù e sulle reti da cantiere che erano state installate intorno all'esterno del complesso nei Nuovi Territori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un vasto incendio ha colpito il complesso residenziale di Wang Fuk Court a Hong Kong. Le fiamme hanno causato quattro morti, feriti anche alcuni soccorritori - facebook.com Vai su Facebook
Hong Kong, maxi-incendio in tre grattacieli: almeno 12 morti, tra cui un vigile del fuoco. Diversi feriti - Morti e paura per un vasto incendio che ha devastato alcuni palazzi residenziali di Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po, a nord di Hong Kong. Lo riporta ilmessaggero.it
Hong Kong in fiamme, maxi incendio divora tre grattacieli: quattro morti e due feriti in gravi condizioni - L’incendio divampato nell’impalcatura di bambù ha inghiottito tre edifici a Tai Po, causando quattro morti, tra cui un vigile del fuoco, e diversi feriti ... affaritaliani.it scrive
Maxi incendio ad Hong Kong, grattacieli in fiamme, quattro morti - Un incendio è scoppiato in alcuni grattacieli di un complesso residenziale nel distretto settentrionale di Tai Po a Hong Kong, con colonne di denso fumo grigio che si alzavano mentre i servizi di emer ... ansa.it scrive