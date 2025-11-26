Mattia Faraoni dall’eredità di Petrosyan alla laurea fino al rapporto con Cicalone | Basta con i cliché sui fighters servono persone pulite e oneste
Il campione del mondo di kickboxing, Mattia Faraoni, si prepara a difendere il titolo ISKA a Ostia contro il giapponese Akira Jr. Unemura. Un incontro cruciale che, in caso di vittoria, potrebbe spalancare al fighter romano le porte della fase finale del prestigioso torneo K1 in Giappone. A Faraoni, noto al grande pubblico anche per il successo sui social e le collaborazioni con Cicalone su YouTube, spetta il difficile compito di dare continuità a questo sport a pochi giorni dall’addio alle scene di Giorgio Petrosyan, il più grande di tutti, avvenuto a Milano. Ora tocca a lei, Faraoni. Come vive questa eredità? Ha smesso un dio della kickboxing. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Si rinnova la collaborazione tra RTL 102.5 e Oktagon, il leggendario show di Kickboxing, Thai Boxe e MMA. Sabato 29 novembre, al PalaPellicone di Ostia, con la partecipazione speciale di Mattia Faraoni, campione in carica della categoria pesi massimi, c - facebook.com Vai su Facebook
Si rinnova la collaborazione tra RTL 102.5 e @OktagonOfficial, il leggendario show di Kickboxing, Thai Boxe e MMA. Sabato 29 novembre, al PalaPellicone di Ostia, con la partecipazione speciale di Mattia Faraoni, campione in carica della categoria pesi m Vai su X
Mattia Faraoni sale sul ring con la maglia di Totti e difende il "suo" titolo mondiale Iska - Il campione romano di kickboxing categoria pesi massimi ha difeso il titolo mondiale Iska al PalaTiziano nella 27esima edizione dell’Oktagon Tsunami. Riporta romatoday.it
Kickboxing, Mattia Faraoni a Torino difende il mondiale da Stoica: "Ma nel 2024 combatterò a Roma" - Quando, lo scorso 28 ottobre, Mattia Faraoni era seduto in prima fila per l'evento internazionale di Mma, alla Fiera di Roma, il fighter si è ritrovato di fronte ad una fila di ragazzi che gli ... Da ilmessaggero.it
Mattia Faraoni resta sul tetto del mondo: "La mia popolarità? Fa piacere se torna utile al movimento" - E poi c’è chi, nato fighter, si sperimenta anche come youtuber. Segnala romatoday.it