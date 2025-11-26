Matteo Malucelli | Il Covid ha fatto venire fuori una verità nel ciclismo Piganzoli farà un salto di qualità alla Visma

Primo anno World Tour a 32 anni con otto vittorie in stagione. 2025 strepitoso per Matteo Malucelli che è passato alla XDS Astana Team ed ha dimostrato tutto il suo valore allo sprint, conquistando anche piazzamenti di lusso in corse importanti. Ad ascoltarlo Gian Luca Giardini nella rubrica Bike Today. Il salto di qualità nel ciclismo arrivato dopo il lockdown: “Il Covid è servito ai preparatori per vedere che dopo un periodo di riposo i corridori andavano più forte. Adesso ci si allena meno e meglio. Si corre di meno e si va più forte. La non possibilità di allenarsi su strada ha fatto venire fuori questa verità”. 🔗 Leggi su Oasport.it

