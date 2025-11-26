Matrimoni gay cosa cambia per l' Italia dopo la sentenza della Corte Ue

Arriva dalla Corte di giustizia dell'Ue una sentenza che potrebbe rappresentare una svolta per i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Prendendo in esame il caso di due cittadini polacchi, i giudici europei hanno stabilito che uno Stato membro ha " l'obbligo " di riconoscere un matrimonio tra persone dello stesso sesso che è stato "legalmente contratto in un altro Stato membro in cui hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno". Ma quali sono gli effetti di questa sentenza per l'Ue e, dunque, anche per l'Italia?. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

