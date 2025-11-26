Masterclass alla casa di cura Ruesch sul RelabotulinumtoxinA con il dott Sergio Marlino

Il dott. Marlino, insieme alla dott.ssa Arianna Maiorella, è stato scelto da Galderma come formatore dell’evento “il futuro della neuromodulazione” per spiegare gli impieghi del nuovo botulino sviluppato dall’azienda farmaceutica. Sabato 15 novembre 2025, dalle ore 9.00 alle 17.00, nella casa di cura Ruesch di Napoli, si è tenuto l’evento su come utilizzare il RelabotulinumtoxinA, il primo neuromodulatore liquido pronto all’uso, specificamente sviluppato per il trattamento delle rughe del volto. Questo incontro formativo, organizzato da Galderma, azienda farmaceutica globale, nonché sviluppatrice del RelabotulinumtoxinA, ha avuto come docenti il dott. 🔗 Leggi su Ildenaro.it