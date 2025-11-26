Massimo Adriatici chiesti 11 anni per l’ex assessore di Voghera a processo per omicidio

La Procura di Pavia ha chiesto di condannare a 11 anni e 4 mesi di reclusione l’ex assessore alla Sicurezza di Voghera, Massimo Adriatici, nel processo per l’omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, ucciso da un colpo di pistola la sera del 20 luglio 2021 nel comune in provincia di Pavia in piazza Meardi. Lo fa sapere l’avvocato Marco Romagnoli che, con la collega Debora Piazza, assiste i genitori, i fratelli e le sorelle del 39enne ucciso dall’ex politico leghista. La difesa di Adriatici prenderà la parola per l’arringa difensiva nel processo, celebrato con rito abbreviato, alla prossima udienza fissata per le 10 del 16 dicembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Massimo Adriatici, chiesti 11 anni per l’ex assessore di Voghera a processo per omicidio

