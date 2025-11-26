Massacrati dalle tasse gap con l’Europa da 43 miliardi

Italiani massacrati dalle tasse. Nel 2025 il carico fiscale per famiglie e imprese nel nostro Paese raggiunge il 43,1% del Pil, ovvero 1,9 punti percentuali in più della media dell’Eurozona. Ed è lo scarto più alto degli ultimi dieci anni, come sottolinea la Confartigianato. Parliamo di un tax gap che vale 42,9 miliardi di euro, pari a 728 euro in più di tasse pro capite. Inoltre per le imprese pesano anche il caro energia, la mancanza di manodopera qualificata e le difficoltà legate al costo del denaro. Massacrati dalle tasse: l’allarme di Confartigianato. Confartigianato sottolinea come la tassazione sul lavoro sia la più elevata in Europa, con l’aliquota che raggiunge il 44%, ovvero sette punti in più della media del Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

