Marzio Mian svela ’Volga Blues’ Scatta l’ovazione degli studenti
Ha regalato emozioni il faccia a faccia, al Teatro Nuovo, tra gli degli istituti superiori di Bologna, Ferrara e Modena e Marzio G. Mian, il vincitore del Premio Estense 2025 con ’ Volga Blues. Viaggio nel cuore della Russia ’ (Edizioni Gramma Feltrinelli). Sentire le sue parole, vedere i libri, scoprire cosa si nasconde tra le pagine, una lezione per i ragazzi partecipanti alla 31ª edizione del Premio Estense Scuola. Che, nei panni di giornalisti per un giorno, hanno rivolto direttamente domande all’autore, per ottenere spunti e idee utili a realizzare il lavoro da presentare al concorso. Ha fatto le presentazioni, davanti a lei una platea entusiasta, Chiara Scaramagli, assessore con deleghe a Pubblica Istruzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
