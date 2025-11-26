Martusciello sulla ‘legge elettorale’ | Proporzionale con le preferenze

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ovvio che se resta questa legge elettorale i collegi si divideranno secondo i risultati delle regionali in Campania. Noi avremo gli stessi numeri di Fdi. Mi pare evidente”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia. “Io sono per il proporzionale con collegi grandi e preferenze. Sono abituato alle Europee, che ho fatto tre volte”, ha aggiunto. “Metteremo in campo una classe dirigente all’altezza”, ha concluso il numero uno degli azzurri campani. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

