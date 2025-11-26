Martina Colombari sul figlio a Belve | Achille? Non sono una supermamma Ho chiesto aiuto mio marito Billy mi ha salvata

Bologna, 26 novembre 2025 — Martina Colombari arriva a Belve e si mette a nudo. Nessun filtro, nessuna difesa, solo la sua voce: quella di una donna che ha conosciuto il successo, le cadute, la forza e la paura. Nella puntata andata in onda martedì 25 novembre, l'ex Miss Italia affronta i nodi più dolorosi della sua vita, a partire dal percorso complesso del figlio Achille e dalla tenuta, spesso messa alla prova, del matrimonio con Billy Costacurta. La ferita e la forza: il figlio Achille al centro di tutto. Il cuore dell’intervista è la lunga, difficile vicenda di suo figlio Achille Costacurta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Martina Colombari sul figlio a Belve: “Achille? Non sono una supermamma. Ho chiesto aiuto, mio marito Billy mi ha salvata”

