Martina Colombari parla dell’ADHD del figlio Achille e spiega come affrontare questa condizione | cosa significa come riconoscerla e come i genitori possono sostenere davvero i ragazzi

C ’è un momento, nelle famiglie, in cui le domande diventano più forti delle risposte. Martina Colombari lo ha raccontato ieri sera a Belve: la diagnosi di ADHD di suo figlio Achille non è stata uno shock, ma una chiave per leggere ciò che da tempo accadeva sotto i loro occhi. «Ci ha rafforzati come famiglia» – ha detto – «perché finalmente abbiamo capito cosa stesse succedendo». Le sue parole hanno il peso delle verità semplici e difficili insieme. E hanno anche il valore di rompere un tabù che tocca molte famiglie più di quanto si pensi. Martina Colombari a “Ballando”: «Il Tso ad Achille? Una scelta per salvarlo» X Che cos’è l’ADHD secondo la scienza. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Martina Colombari parla dell’ADHD del figlio Achille e spiega come affrontare questa condizione: cosa significa, come riconoscerla e come i genitori possono sostenere davvero i ragazzi

