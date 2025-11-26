Martina Colombari | Non ce la facevo più mio marito mi ha costretto a curarmi

La conduttrice e attrice a Belve: "Non sono una super mamma, per mio figlio Achille ho chiesto aiuto. Il suo non è un disturbo che si cura con una medicina". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Martina Colombari: "Non ce la facevo più, mio marito mi ha costretto a curarmi"

Scopri altri approfondimenti

Niente pizzi o lustrini da gara: a Belve Martina Colombari ha scelto l’eleganza di un tailleur nero con glitter firmato Luisa Spagnoli. E a 50 anni, brilla più di ieri, con un look che anticipa le feste senza rinunciare allo stile - facebook.com Vai su Facebook

Martina Colombari: “Un anno fa mio marito mi ha salvata. Con Achille ho fatto quello che potevo” Vai su X

Martina Colombari a Belve: “Non sono una super mamma. Ho fatto una scelta dolorosa per salvare mio figlio” - Martina Colombari si è raccontata nella lunga intervista a Belve in onda stasera: dagli inizio della sua carriera al rapporto con il marito Billy Costacurta ... Scrive fanpage.it

Martina Colombari a Belve sul figlio Achille: «Non sono una super mamma, ho chiesto aiuto. Si trattava di mettere in sicurezza nostro figlio, anche con scelte dolorose» - L'ex Miss Italia è tornata a parlare dei problemi del figlio, che a fine ottobre, in un'intervista, ha dichiarato di aver tentato il suicidio quando era adolescente ... Segnala vanityfair.it

Martina Colombari in lacrime a Belve per il figlio Achille: “Billy mi ha salvata quando non stavo bene” - La showgirl si commuove parlando del figlio Achille Costacurta: “Se si ammala un familiare si ammala tutta la ... Da fanpage.it