Martha Louise di Norvegia e il Principe Harry d’Inghilterra vengono spesso paragonati per le loro vicende simili, come il matrimonio con partner dalla personalità controversa ( Durek Verrett e Meghan Markle ), le critiche pubbliche e il senso di estraneità rispetto alle proprie famiglie reali. Entrambe le coppie hanno intrapreso percorsi di vita non convenzionali: Harry e Meghan si sono ritirati dal loro ruolo di working royal e anche Martha Louise ha abbandonato il suo ruolo all’interno della royal family. Ora ad avvicinarli le rispettive finanze in crisi: i norvegesi hanno qualche problema di troppo, proprio come i Sussex. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Martha Louise di Norvegia e il marito sciamano in crisi finanziaria come Harry e Meghan

