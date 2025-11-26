Martelli e Cremonese sui concerti di Laura Pausini e Zucchero | Lo stadio torna protagonista anche della musica

Soddisfazione ed entusiasmo da parte degli assessori comunali Patrizia Martelli e Alfredo Cremonese in merito alla conferma di due importanti concerti nel 2026 e 2027 allo stadio Adriatico Cornacchia, ovvero Zucchero nella prossima estate e Laura Pausini nel 2027. Martelli ha dichiarato:"“Lo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Martelli e Cremonese sui concerti di Laura Pausini e Zucchero: "Lo stadio torna protagonista anche della musica"

